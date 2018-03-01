Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'ye yönelik çirkin iftiralara ve ithamlara karşılık verdi.

Güleçyüz, ''Said Nursî'ye hakaret ve iftiraların çıkış adresi haline gelen'' ifadeleriyle Yeni Çağ Gazetesi'ni eleştirdi ve ''haddini aşarak müptezellik kervanına dahil olmuş'' ifadeleriyle de Said Nursi'ye hakaret ve iftiralarda bulunarak haddini ziyadesiyle aşan söz konusu yazara karşılık verdi.

''İğrenç ve aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz'' sözleriyle açıklamalarını noktalayan Güleçyüz'ün paylaşımı büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından paylaşıldı. Benzer yöndeki çeşitli yorumlarla da söz konusu iftiracı yazara, Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda tepki geldi.

Güleçyüz'ün konuyla ilgili paylaşımı:

''Son dönemde Said Nursî'ye hakaret ve iftiraların çıkış adresi haline gelen Yeni Çağ'ın bir yazarı daha haddini aşarak müptezellik kervanına dahil olmuş. Kem söz sahibine aittir. Yazıklar olsun. İğrenç ve aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz.''

https://twitter.com/gulecyuzk/status/969094548554223616

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Yeni Asya'da daha önceden yayınlanmış olan ve konuyla benzer yöndeki içeriklerden istifade edebilirsiniz...

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110 yıldır tazeliğini koruyan fikirler

Hutuvat-ı Sitte, Hücumat-ı Sitte ve Bediüzzaman

Bediüzzaman, zaferini “müsbet hareket”e borçludur

Said Nursî’yi anlamanın altın kuralları

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Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra

Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi

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‘Hür Adam’ Millî Mücadelede nerede miydi?

Yine birileri Bediüzzaman Hazretleri için “Hür Adam Kurtuluş Savaşı’nda neredeydi?”(1) diye sual etmiş ve bir yığın zırva kaleme almış.

Elbette ehil olanlar burada yapılan iddia ve iftiralara cevaplar verdiler ve daha da vermelidirler. Bizler ise hak ve hakikati taharri eden “müteharri-i hakîkat” âşıkları için “Hür Adam Millî Mücadelede nerede miydi?” diye sorduk ve cevaplarını araştırdık. Malûm linkteki2 yazıda “Hür Adam işgal zamanında neredeydi? O zaman yapılan mitinglere niçin katılmadı? Gerçek din adamları (!) direnişe hazırlanırken ve cephede savaşırken Hür Adam neredeydi?” kabilinden zırvalar sıralamışlar. Hür Adam’ın hem İstanbul’un işgalinde, hem Millî Mücadelede, hem de daha öncesinde Birinci Harb-i Umumî’de neler yaptığını, talebeleriyle birlikte vatan müdafaasında nasıl cansiperâne mücadele ettiğini ve bu esnada İşârâtü’l-İ’câz tefsirini hangi şartlarda telif ettiğini görelim.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/hur-adam-milli-mucadelede-nerede-miydi_371568

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Mehmet Akif Ersoy ve Bediüzzaman Said Nursî

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma yazısını okumak için tıklayınız:

http://www.sorularlasaidnursi.com/mehmet-akif-ersoy-ve-bediuzzaman-said-nursi/