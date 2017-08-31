Güleçyüz: "İmam hatip camiasını tenzih ediyoruz"

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz ‘Adalet Kurultayı’ndaki konuşmasına yönelik gelen eleştirilere sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Güleçyüz, "İmam hatip camiasını, içinden çıkıp militanlıķ yapanların yanlışlarından tenzih ediyor ve endişe verici gidişata el koymaya çağırıyoruz" dedi.

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz ‘Adalet Kurultayı’ndaki konuşmasına yönelik gelen eleştirilere sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Güleçyüz, "İmam hatip camiasını, içinden çıkıp militanlıķ yapanların yanlışlarından tenzih ediyor ve endişe verici gidişata el koymaya çağırıyoruz” diyerek şu mesajları paylaştı; “Şimdi de güya imam hatipler adına gelen ve “Militan yetişiyor” tespitimizi doğrulayan bir düzeysizlikteki provokatif tepkilere muhatabız. Resmî ideoloji cenderesindeki tüm okullar gibi imam hatiplerde de inanılmaz bir içerik boşalması olduğunu sadece biz değil, herkes söylüyor. İmam hatiplerdeki namaz kılma oranının inanılmaz derecedeki düşüklüğü dahi çoktandır alarm zilleri çaldırması gereken bir sinyal değil mi? “Ülkeyi imam hatipliler yönetiyor” diyenlere. Nasıl yönettikleri, özellikle adalet konusundaki içler acısı uygulamalarıyla ortada! Yazık... İmam hatiplilerin yönettiği ülkede OHAL KHK'larının gadrine uğrayıp ihraç edilen veya gözaltına alınıp tutuklanan nice imam hatipliler de var! İmam hatipler kindar değil, tüm inanç ve ahlâk değerleriyle donanmış gerçek anlamda dindar nesillerin yetiştiği okullar haline getirilmeli.”

SORUNLAR KISIR POLEMİKLERLE ÇÖZÜLEMEZ

ÖNDER İmam-hatipliler Derneği’nin yaptığı açıklamaya ise Güleçyüz şöyle cevap verdi; “ÖNDER'e: 28 Şubat’ta imam hatiplere yapılan haksızlıklara da karşı çıkmış bir insan olarak beni aksiyle suçlamak kimsenin haddi değildir. ÖNDER sayısı arttıkça kalitesinin düştüğü görülen imam hatiplerle ilgili sorunların çözümüne kafa yorsa çok daha hayırlı bir iş yapmış olur. Göz bebeğimiz olan imam hatiplerdeki endişe verici sorunlar kısır polemiklerle değil, çözüm odaklı ve yapıcı ortak çabalarla çözülebilgir. Îmam hatip camiasını, içinden çıkıp militanlıķ yapanların yanlışlarından tenzih ediyor ve endişe verici gidişata el koymaya çağırıyoruz.”