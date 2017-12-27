Gülen'i ziyaret eden eski AKP'li vekile üst düzey atama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'i kaldığı Pensilvanya çiftliğini ziyaret eden 12 AKP'li milletvekili arasında bulunan eski AKP Milletvekili Adem Tatlı Tareks Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredi'nin önemli iştiraklerinden Tareks (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne, AKP Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı atandı. Veteriner olan Tatlı, geçen cuma günü görevine başladı. Tatlı'nın da aralarında olduğu 12 milletvekili, 2012'de ABD'nin Boston şehrinde Gülen hareketince organize edilen ‘Kültür Günleri' toplantısına katılmış, daha sonra da Pensilvanya'ya geçerek Fetullah Gülen'i ziyaret etmişti. Ziyarete katılan isimler arasında AKP eski Milletvekili Adem Tatlı da yer almıştı.

'İdama razıyım' demişti

Söz konusu fotoğraf Sözcü'de yayınlanmıştı. Tatlı o fotoğrafı “Hayatımın herhangi bir evresinde bu hain terör örgütüyle bir bağım bulunursa idama bile razıyım” diyerek savunmuştu. Tatlı şunları söylemişti: “Milletvekili olduğumuz dönemde partimiz tarafından grup yönetimi olarak gönderildik. Gizli kapaklı bir ziyaret olsa fotoğraf çektirmez poz vermeyiz. Kimin çocukları paralelin okulunda okuyor, kim paralelci dernekler kuruyor, kim paralelin haberleşme ağı ByLock kullanıyor onları ortaya çıkarsınlar. Bu hainlere daha yakın zamanda açık açık sahip çıkan bakanlık yapmış siyasetçilerin fotoğrafları neden yayınlanmıyor? Cumhurbaşkanımıza meydan okuyan açıklamalar yaparak FETÖ deccalına sahip çıkan AK Parti'nin önde gelen siyasetçilerinin bu hainle fotoğrafı neden paylaşılmıyor?”