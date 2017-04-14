Gülen'in berberi tutuklandı

Fethullah Gülen'in İzmir'de ikamet ettiği dönemde berberliğini yaptığı iddia edilen İ.D tutuklandı.

İzmir'in merkezli 4 ilde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketine yönelik soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme ilçesi ile Adana, Antalya ve Hatay'da operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında Fetullah Gülen'in İzmir'de ikamet ettiği dönemde berberliğini yaptığı iddia edilen İ.D'nin (50) de bulunduğu 16 zanlı yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D'nin de aralarında olduğu 3'ü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 5 zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Tutuklanan zanlılardan İ.D'nin, Fethullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu dönemde tıraşını yapan özel berberi olduğu iddia edildi. AA

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