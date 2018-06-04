Gülen'in iadesine dair evraklar CHP heyetine inceletildi

Adalet Bakanlığı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin 4 kişilik CHP heyetiyle ilgili, "ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: "CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir." Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır." DHA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.