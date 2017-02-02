Gülen'in yeğeni tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Fehtullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Fethullah Gülen'in ablası Nardane S.'nin oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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