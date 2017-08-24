Gülen soruşturmasında 731 şüpheliye istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketinin Emniyet'teki yapılanması içinde yer aldıkları iddia edilen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA

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