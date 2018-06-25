Gültekin Uysal ve Aylin Cesur da TBMM'de yer alacak

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminlerinin açıklanan kesin olmayan sonuçlarına göre Afyonkarahisar'dan seçilerek, TBMM'de yer alacak 600 milletvekili arasına girdi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Isparta'dan İYİ Parti 1. Sıra Adayı olarak seçime giren ve 'Demirel misyonunun bir temsilcisiyim' ifadelerini kullanan ve hedefini 'Hür ve Demokrat Türkiye' olarak açıklayan Aylin Cesur da yeni dönemde TBMM'de görev alacak milletvekilleri arasında yer aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

Milletvekili seçiminin ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri AKP’nin Mecliste çoğunluğu kaybetmesi oldu. İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi de yeni Mecliste temsil edilecek.

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Gültekin Uysal, oyunu kulladıktan sonra yaptığı açıklama ülkenin kademe kademe olgunlaşan bir demokrasisi olduğunu ifade etmiş ve şu açıklamaları kaydetmişti:

"Gönül arzu ederdi ki herkes iftiralarla değil, kendilerini anlatsınlar. Kendi söyleyecekleri sözleri olsun ama söylenecek söz bitince ister istemez buna tevessül ediliyor. O açıdan üzüntülerimizi ifade etmek isterim. Siyaset zor bir iştir. İktidar mücadelesidir bir yanıyla. Alışılagelmiş bir iktidar mücadelesi değil. Birileri için varlık yokluk mücadelesidir. Diğerleri için demokratik bir rekabet olarak ilerledi."

Demokrasiye ve adalete taraf insanlar olarak, ortak kaygılar, değerler ve prensipler etrafında bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Uysal, "Afyonkarahisar'ın ve yüce Türk milleti önünde vazifemizi yapmaya çalıştık. Umarım gücümüz kudretinde milletin hissiyatına tercüman olabilmişizdir."

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