Gümrüklere plaka tanıma sistemi kuruluyor

1 Kasım itibarıyla gümrüklerde hayata geçmesi planlanan "Plaka tanıma sistemi" Kapıkule Sınır Kapısına kuruldu.

Alınan bilgiye göre, giriş ve çıkış peronlarına kurulan sistemle gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması sağlanacak.

Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak.

Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen sınır kapılarına kurulmaya başlanan sistemle Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakaları otomatik olarak kaydedilecek.

"Plaka tanıma sistemi" Türkiye'deki 17 sınır kapsında 1 Kasım Çarşamba günü hayata geçecek.