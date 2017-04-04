Gündem oluşturan gelişmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış bulduğunu belirterek, "O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

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"Eleman almakla üretim artmıyor"

Eleman almakla üretimin artmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyi düşünürken, ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz, çünkü bu ülke hepimizin. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız."

"Parlamentonun feshi diye bir şey asla söz konusu değil"

Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinde parlamentonun feshi diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, tam tersine değişikliğin daha güçlü bir parlamento getirdiğini belirtti.

Erdoğan, "Niye bu yalanı söylüyorsun? '17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış.' Kararnameyle muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gelen ancak kanunla gidebilir." diyerek, "Cumhurbaşkanılığı kararnameleri ne anayasanın ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku. Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi." şeklinde konuştu.