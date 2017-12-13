Güneydoğu’da ‘taziye ekonomisi’: Cenaze sahipleri kredi çekmek zorunda kalıyor

Güneydoğu Anadolu’da aileler taziye evi maliyeti yüzünden kredi çekmeye başladı.

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre taziye çadırlarında üç gün öğle ve akşam yemeği veriliyor. Gelenlerin bazen binleri bulduğu taziye yemekleri için kişi başı 7-15 TL arası fiyat çıkıyor.

Taziye yemekleri için Güneydoğu’nun tüm il ve ilçelerinde yemek fabrikaları açıldı. Taziyelerde sürekli içecek ikramı yapılırken, yemek saatlerinde öleni ve yakınlarını tanımadığı halde ihtiyaç sahiplerinin de gidip karınlarını doyurduğu kaydedildi. Bu yemeklere en az 150 kişinin katıldığı, aşiretlerde ise bu sayının 1500’ü bulduğu belirtildi.

Mardin’de şikayetler üzerine bazı aşiretlerin akşam yemeğini vermeme kararı aldığı belirtilen habere göre, konu bölgede sosyal yaraya dönüştü.

Şikayetler üzerine cuma hutbesi okutmak durumunda kalan Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen “Cenaze sahiplerinin yemek vermek zorunda kaldığı uygulama dinen de caiz ve uygun değil, ahlaken de uygun değildir” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Çünkü herkesin imkânının aynı olmadığı aşikardır. Konuyla ilgili oluşan mahalle baskısına, ‘Cimri, babasının arkasından yemek vermedi, hayır işlemedi’ gibi eleştirilere maruz kalmamak için zaman zaman gayri meşru yollara da müracaat etmektedirler. Kimisi evindeki geçim kaynağı olan ineğini kesmek zorunda kalıyor kimisi de dinin asla cevaz vermediği faizle kredi çekip taziye yemeği veriyor. Faizle kredi çekmek haramdır, o yemeği ikram etmek de yemek de haramdır. Şikâyetler üzerine cuma hutbesi okuttuk. İlçe müftülerimiz taziye evi sorumluları, dernek başkanlarıyla, dernek sorumlularıyla toplantılar yaptılar. Taziye adabını anlatan tabelalar yaparak taziye evlerine dağıttık.”