Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde

TUNCELİ’DE İKİ ASKERİMİZİN DONARAK ŞEHİT OLMASI, GÜNLER SONRA SİYASî PARTİ LİDERLERİNİN VE YETKİLİLERİN NİHAYET GÜNDEMİNE GİRDİ.

ERDOĞAN VE SOYLU

ERDOĞAN: “Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de.” SOYLU: "Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz.”

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER

KILIÇDAROĞLU: “21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lâzım.”

AKŞENER: “Askerlerimizin donarak ölmesi yüreklerimizi dağlamıştır.”

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Donan şehitler siyaset gündeminde

Parti liderleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli’de 2 askerin donarak şehit olması hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, “Biz aslan gibi iki evladımızı kaybettik, bu sorumluluğu en üstten en alta kadar taşıyoruz” dedi.

Parti liderleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 2 askerin donarak şehit olması hakkında konuştu. Soylu, şehit olan askerlerin üzerlerindeki ekipmanların dünya standartları çerçevesinde olduğunu savundu. Süleyman Soylu, 2 askerin şehit olduğu olaya dair “Bu hadiseye ilişkin tamamen art niyetli açıklamalara şahit olduk. Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehitlerimizin üzerindeki ekipman, dünya standartlar çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimiz ne hazırlıksız gitmemiz söz konusudur” ifadesini kullandı.

Sorumluluğumuzu hissediyoruz

“Biz aslan gibi iki evlâdımızı kaybettik, bu sorumluluğu en üstten en alta kadar taşıyoruz. Biz sorumluluğumuzu hissediyoruz” diyen Soylu, şöyle devam etti; “Oradaki tim komutanı, Karadeniz’deki operasyonlardan geldi. Her meseleyi kendi anlayışlarının devam etmesi için ortaya koyan, terörle mücadele gibi bir millî meselede ‘Acaba ne yapabilirim?’ diyen bir güruh söz konusu. Tunceli’de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Gerekli işlemleri yapacaklar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Benim dedem Sarıkamış’ta donarak şehit oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Tunceli’de 2 askerin donarak ölmesinin ardından sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını ve olayın soruşturulmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Erdoğan, askerlerin kıyafetlerinin yeterli olup olmadığını sorgulayan Kılıçdaroğlu’nun ‘şehitler üzerinden rant elde etmeye çalıştığını’ savunurken “Elbise filan bunları bize anlatma. Bizim askerimizin elbisesinden uyku tuluma kadar hepsi en modern ordulardaki malzemelerdir” dedi. “İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştü. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Bak benim dedem Sarıkamış’ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma” tepkisini gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ya senin oğlun ne yaptı?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de iki askerin donarak şehit olmasına tepki gösterdi.

“Bir uyku tulumu veremediniz mi askerlerimize?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım. Hiç kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor ‘Oğlunuz şehit olmuş’ diye” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; “Sen şehadetten ne anlarsın diyor Erdoğan? Bu ülke için hayatını verenlerin, hangi koşullarda askerlik yaptığını çok iyi bilirim ben. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Ben senin bilmediğin bir şey daha yaptım. Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını giydi benim oğlum. Ya senin oğlun ne yaptı? Kalkmış benim dedem de falan yerde dondu. 21.yy’da, elin oğlu -40 derecede denize giriyor. Kutuplara gidiyor. 2018’in Ekim ayında Ekim. Ben buna isyan ediyorum.”

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CHP Mersin Milletvekili Antmen: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşların soğuk hava ve tipi sebebiyle vefat etmesini Meclis gündemine taşıdı. Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun, neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur?” diye sordu. CHP’li Antmen, Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda, uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen’in soğuk hava ve tipi nedeniyle şehit olmasıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. CHP’li Antmen’in önergesinde yer alan sorular, şöyle; “Konuyla ilgili idarî ve hukukî soruşturmalar başlatılmış mıdır? Askerlerimizin soğuktan şehit olmaları kimin sorumsuzluğu ve ihmalsizliği yüzünden olmuştur? İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Jandarma Komutanı kıyafetleri tanıttı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında 2 asker donarak şehit oldu.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel askerlerin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıttı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Jandarma Lojistik Komutanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Jandarma Özel Harekât ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi şartlarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır. Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette. Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı arttırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır. Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40’a kadar muhafaza imkânı sağlamaktadır.