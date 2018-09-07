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Günlerdir aranan Foça'yı kirleten o gemi bulundu

07 Eylül 2018, Cuma 18:37
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İzmir'in Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi'nde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan geminin Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğunu belirterek "Geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." dedi. 

Kurum, yaptığı açıklamada, deniz kirliliğine yol açan geminin tespiti için bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alındığını ve bu numunelerin TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) analize gönderildiğini belirtti.

Uydu görüntülerinden de deniz kirliliğinin izlendiğini ifade eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır." 

Kurum, denizde temizleme çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Foça'da denizi kirleten gemi personeli ifadeye çağrıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça'da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak.

Geminin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, soruşturmayı yürüten Foça Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek.

Etiketler: izmir, foça, gemi, akaryakıt
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