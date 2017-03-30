Gurbetçilere kapıyı gösterdi: Erdoğan’ı süper bulanlar Türkiye’de de yaşayabilir

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘süper’ olduğunu düşünen Avrupa’daki Türklerin Türkiye’de de yaşayabileceğini söyledi.

‘Erdoğan, Uyum ve İslam’ konulu etkinlikte katılımcıların sorularını cevaplayan Özdemir, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerinin diğer Avrupa ülkelerinde de gözlendiğini söyledi: “Örneğin Danimarka’da bunun için bir nevi çağrı merkezi kurulduğunu öğrendik. Birini ihbar etmek isteyenlerin arayabileceği bir çağrı merkezi. Bazı gazeteciler birini ihbar etmek için arayan pozisyonunda bunu test ettiler ve ismini verdiklerine ne olacağını sordular. Onlara verilen yanıtta bu kişilerin pasaport kontrolüne gelir gelmez yakalanacağı söylenmiş.”

“Bu durum Almanya’da asla kabul edilemez” diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer temel haklarla bir sorunu olan varsa burada yaşamak zorunda değiller. Erdoğan’ın süper olduğunu düşünen bu kişiler Türkiye’de de yaşayabilirler. Almanya’da Erdoğan taraftarı olamayacağını kastetmiyorum, tabii ki yaşayabilirler ve otoriter liderleri savunabilirler. Ama kendi gibi düşünmeyen insanları ihbar etmek, onları bastırmak veya korkutmak asla kabul edilemez.”