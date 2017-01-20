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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Güreş camiası da Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi

20 Ocak 2017, Cuma 10:55
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yakında vizyona girecek olan "Recep İvedik 5" adlı filmde yer alan güreş sahnesi için "Bu bir talihsizliktir" dedi.

Aydın, ''Ata sporumuza hizmet eden herkesin vazifesi, güreşi gelecek kuşaklara en iyi şekilde devretmektir. Yapılan film, Türk sporu ve ATA sporumuz güreş adına çok büyük bir talihsizliktir'' ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, filmin fragmanında görünen o sahne için şu açıklamalarda bulundu: ''Dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmış ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca her zaman yüz akı olmuş ATA sporumuzu küçük düşüren bu olay camiamızı çok üzmüştür. Gerekli hassasiyetin gösterilmemesinden dolayı Türk sporu adına üzüntümü belirtmek istiyorum. Spor tarihimizde görevi alan sporcularımız Bayrağı her zaman bir sonraki kuşaklara en güzel şekilde devretmiştir. Ata sporumuz olan güreş Dünya'ya Türk gibi güçlü sözünü ezberletmiş bir branştır. Kimsenin Ata sporumuzu ve Türk sporunu bu şekilde göstermeye, küçük düşürmeye asla hakkı yoktur.''

"YAPILAN YANLIŞTAN EN KISA ZAMANDA DÖNÜLECEKTİR"

Mizahın olması gerektiğini de hatırlatan Aydın, ''Bu meslek Şahan Gökbakar'ın işi. Ama yapılan şakanın belden aşağı olması, Türk sporunu rencide etmesi ve ATA sporumuzu küçük düşürmesi, spora gönül verenler için zedeleyici, küçük düşürücüdür. Evet mizah vardır ama güreşte ve diğer branşlarda olmayan bir hareketi bilinç altına sokmak insanların gözünde, özellikle gençlerimizin gözünde güreşi kötü gösterir duruma getirmiştir. ATA sporumuz güreş, mükemmellik gerektiren bir spor dalıdır. Adı mertlik yiğitlik üzerine inşa edilmiştir. Asla hiçbir kimse Güreşi ve diğer branşlarımızı küçük düşüremez. Bu konuda film yapımcısının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Camiamız olarak yapılan yanlıştan en kısa zamanda dönüleceği inancını taşımaktayız''

DHA

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