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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

"Güvence verilmesi söz konusu değildir"

07 Kasım 2017, Salı 05:00
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin kısıtlı şekilde yeniden başlaması sürecine ilişkin, "Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vize başvurularının yeniden alınmaya başlamasının "olumlu" bir gelişme olduğu belirtildi.

 "Güvence verilmesi söz konusu değildir"

"Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir." vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Türkiye'de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevi çerçevesinde değil, hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'de konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili bundan sonra da bağımsız yargı süreçlerinin mümkün olabileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan, 18 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da Türk ve ABD yetkilerinin katıldığı toplantıda adli konularda ve konsolosluk işbirliği ile ilgili olarak karşılıklı daha iyi bilgilendirme yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Türkiye'deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD'nin temsilciliklerinin güvenliği ile ilgili de gereken tüm tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesile ile ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken, söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişelerinin bulunduğu ve "Türk yetkililerin bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması" için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecekleri dile getirildi.

ABD vize bilgi servisi, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de, Türkiye'nin ABD'deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıklamıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim tarihinde, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamış, Türkiye de aynı gün ABD’deki tüm Türk misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

AA

Etiketler: türkiye, abd
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