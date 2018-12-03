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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Güvenliği tehdit eden 776 maden ocağı kapatıldı

03 Aralık 2018, Pazartesi 13:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "2018'de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tüm madencilerin "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"nü kutladı.

İşletme güvenliği sağlanmayan madenlere karşı "sıfır tolerans" uygulaması kapsamında birçok denetim ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Cansız, madenleri risk gruplarına göre mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere üçe ayırdıklarını söyledi.

Cansız, daha önce 2-3 yılda bir denetlenen ruhsat sahalarının artık risk büyüklüğüne bağlı olarak düzenli bir şekilde denetlendiğini dile getirdi.

Yapılan denetlemeler için alanda en az 5 yıl çalışmış 70 uzman istihdam ettiklerini dile getiren Cansız, 180 uzmanın daha bakanlık bünyesine katılacağını ve yetkin personel istihdamının devam edeceğini kaydetti.

"Hedef sıfır ölümlü kaza"

Denetimlerin objektif olarak belirli usul ve esaslar çerçevesinde yapılması için bir kitapçık hazırladıklarını ifade eden Cansız, şunları kaydetti:

"Bütün personel buna göre denetim yapıyor. Denetimler artık çok daha objektif ve fazla yapılıyor. 2018'de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk. Geçmiş yıllara göre daha sıkı ve objektif denetleme yapıyoruz. Biz 2023'e geldiğimizde yılda 14 bin sahanın nitelikli ve objektif bir şekilde denetlenmesini hedefliyoruz. Bu her yılda ortalama iki defa denetleme demektir."

 

AA

Etiketler: maden, denetim, Türkiye
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