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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

"Güvenlik gerekçesi" bizim için geçersiz

01 Nisan 2017, Cumartesi
Adalet paneline keyfi engelleme: Yalova Valiliği paneli, Bursa Büyükşehir Belediyesi salonu iptal etti.

YALOVA’NIN GEREKÇESİ: OHAL VE GÜVENLİK

Yalova Temsilciliğimizin bu akşam düzenlediği ve Ömer Yavuzyiğit, Ahmet Battal, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Hukuk ve adalet” paneli, bir gün kala Valilikçe OHAL ve güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

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"Güvenlik gerekçesi" bizim için geçersiz

Yeni Asya Yalova Temsilciliğinin düzenlediği “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu panel, Yalova Valiliği’nce OHAL ve güvenlik gerekçesi ile iptal edilmişti. Panelin Düzenleme Komisyonu Başkanı Burak Küçük, Vali Tuğba Yılmaz’ın iptal gerekçelerini değerlendirirken, “Vali Hanım adalet konusunun konuşulmasından mı, Bediüzzaman’ın konuşulmasından mı rahatsız oluyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Dün yapılması gereken ve son günde valilikçe iptal edilen panelle ilgili bir açıklama yapan Küçük, şunları söyledi: “Bediüzzaman panelimiz valilik tarafından maalesef iptal edilmiştir. On beş gün önce başvurmuştuk. Bir gün kala iptal edildi. Bir kandil günü Bediüzzaman’ı anmak ve adaleti konuşmak engelleniyor. Bu kararı Hollanda’nın Amsterdam Valiliği değil, Yalova Valiliği veriyor. Her gün çeşitli şehirlerde meydanlar devletin tüm imkânlarıyla doldurulurken, güvenlik problem olmuyor da, bugüne kadar panellerimizde hiçbir olay yaşanmazken yasak getiriliyor. Sonra da demokrasiden bahsediliyor. Bu güne kadar  onlarca yüzlerce panel, onlarca mevlid düzenleyen Yeni Asya’nın hangi programında bir asayiş sorunu olmuş? Güvenlik gerkeçesi deniliyor, ama bunu anlamak mümkün değil.”

Etiketler: yeni asya, yalova
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