Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: Türkiye mayıs ayından sonra düze çıkacaktır

Ortadoğu’da devam eden operasyonları değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, “Mayıs ayına kadar şunu söyleyebilirim, hiçbir şey beklemeyin. Irak ve Suriye’de bir operasyon yapılırsa ve bu operasyon kısa süreli etkili olursa, Mayıs ayından sonra Türkiye düze çıkacaktır” dedi.

Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD), kent merkezinde bir otelde ‘Türkiye ve Ortadoğu’ konulu konferans düzenledi. ANTGİAD Başkanı Volkan Barutçu ve üyelerin katıldığı panelde güvenlik uzmanı Mete Yarar, Ortadoğu ve Türkiye’nin son durumu hakkında bilgiler paylaştı.

Türkiye’nin daha istikrarlı bir düzene kavuşması için Ortadoğu’daki sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Yarar, Türkiye’nin coğrafi pozisyonu itibariyle siyasi risklerin azalmasının çok zor olduğunu kaydetti. Türkiye’nin geleceği için 6 aylık bir süreyi işaret eden Yarar, “Mayıs ayına kadar şunu söyleyebilirim, hiçbir şey beklemeyin. Çok net olarak Türkiye’de bir değişimin olacağını mümkün görmüyorum. Bu 6 ay rakamı neden söyledim. Irak ve Suriye’de bir operasyon yapılırsa ve bu operasyon kısa süreli etkili olursa, mayıs ayından sonra Türkiye düze çıkacaktır. Başka türlü kabul edilebilir sınırı geçmiştir terör” dedi.

Türkiye’nin 2 koldan birden operasyon yönettiğini de anlatan Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 2 yıldır süren hem teknik, hem de sayısal anlamda bir sessiz devrim yapıldığını söyledi. Bu gelişmeyle Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinin dünyanın her yerinde operasyon yapıp geri dönebilme kabiliyetine de sahip olduğunu belirten Yarar, TSK’nın operasyon yapma seviyesinin 3’ten 7’ye çıktığını aktardı.

6 AYLIK SÜRENİN 60 GÜNÜ EL BAB’DA GEÇECEK

El Bab’a giren TSK unsurlarının 120 bin kişilik kasaba içerisinde mahalle mahalle ilerlediğini belirten Yarar, “120 bin kişinin yaşadığı bir kasaba olduğu için en kısa zamanda 60 günlük bir süreç orada geçecektir” dedi.

NATO ÜLKELERİNE DİKKAT

Türkiye’nin Rusya ile birçok konuda anlaşmaya vardığı için Ortadoğu’da Rusya ile bir kriz yaşanmayacağını belirten Yarar, risk için başka ülkeleri işaret etti. Bölgede askeri gücü bulunan ülkelerde siyasi krizlerin yaşanamasını beklediğini belirten Yarar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Asıl riskin ben önümüzdeki dönemde müttefikler olarak bildiğimiz ABD, AB ülkeleri ya da NATO ülkeleri ile yaşanacağını düşünüyorum. Almanya ile kısa süreli bir çatışma görülmüyor, bölgede askeri varlığı yok. ABD, İngiltere ve Fransızlar dahil olmak üzere bölgede riskli karşılaşmalar olacak. Bu karşılaşmalar Münbiç denen bölgede olacak. Ordu çatışması değil ama o bölgenin boşaltılması konusunda siyasi bir kriz yaşanabilir” dedi.

Mete Yarar, Türkiye’de 1990’lı yıllardaki gibi sert bir askeri hareketliliğin yaşanacağını düşünmediğini de ifade etti.