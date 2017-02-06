Haber alma hakkı engellenemez

Yayın yasaklarına uymayan TV kanallarının kapatılmasını düzenleyen KHK’nın ardından, geçen hafta Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından terör olaylarına ilişkin haberlere kısıtlama getirildi.

Referanduma birkaç ay kala TV haberciliğine getirilen kısıtlamaları “halkın haber alma hakkına darbe” olarak nitelendiren meslek örgütleri, yasakların delinmesi için TV yönetimlerine çağrı yaptı.

Bu kısıtlamalar ile amaçlanan ne?

RTÜK ve hükümet kanadı, söz konusu düzenlemeleri halkın terör olayları karşısında paniğe düşmemesi, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesi, bilgi kirliliğinin oluşmaması ve Türkiye’nin imajının zedelenmemesi gibi gerekçelerle savunuyor. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, eleştirilerin haksız olduğunu belirtti. “Son dakika, sıcak haber” gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddiaların geçeği yansıtmadığını dile getiren Yerlikaya, “Son dakika yasak değil. ‘Son dakika’ diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün sonra ‘son dakika’ diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız” dedi.

“Medyanın yüzde 90’ı iktidarın kontrolünde”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Abakay’ın DW Türkçe habere yaptığı açıklamalara göre, RTÜK’ün bürokratları aracılığı ile TV yöneticilerine sunduğu bilgi notu “TV’lere aba altından sopa göstererek, yasakların deklare edilmesi” anlamına geliyor. Türkiye’de iktidarın medya üzerinde yoğun bir baskı uyguladığını dile getiren Abakay, “Medyanın yüzde 90’ı iktidarın kontrolü ve denetimi altında. Ülkemizde yükselen şiddet ve kanlı saldırıların önüne geçmek, başta istihbarat örgütleri olmak üzere emniyet güçleri aracılığıyla güvenliği sağlamak yerine medyaya karşı önlemler alınma yoluna başvurulması, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır” diye konuşuyor.

“Bilgi kirliliği artacak”

Basın-İş Başkanı Faruk Eren ise RTÜK’ün yeni kurallarını “basın tarihinin en acayip olaylarından biri” olarak değerlendirdi. Eren, “Yakında Türkiye’deki TV’ler önemli toplumsal haberleri ‘bir yerlerde bir şeyler oldu’ diye sunacak bir noktaya gelebilir” dedi. Son yıllarda gerçekleşen katliâmlara ilişkin bilgilerin pek çoğunun gün yüzüne çıkarılamadığına işaret eden Eren, “Halkın haber alma hakkı açıkça engelleniyor. Bundan sonra 10 Ekim gibi, Reina gibi katliâmlara ilişkin haber yapamayacak mıyız? Habercilik kaygısı taşıyan kurumlar, böyle bir şeyi kabul edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.