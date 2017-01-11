Haberleşme hürriyeti tehdit altında

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yayınlayan Parlamento Muhabirleri Derneği, haberleşme hürriyetinin tehdit altında olduğunu vurguladı.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, haberleşme özgürlünün tehdit altında olduğunu açıklarken, “Baskılar arttıkça gazeteciler zarar görüyor, bazıları işini kaybediyor, en temel görevlerini yapamaz hale geliyorlar. Basın ve ifade özgürlüğü kısıtlamaları sorunu devam ediyor. Çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşu hakkında hapis veya para cezası talebiyle açılan binlerce dava var. Gazetecilerin gözaltına alındığına, cezaevine konulduğuna, yasaklandığına tanık oluyoruz” denildi.

Gazeteciler günü buruk geçiyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı (Günü)’nün 1961 yılında ilân edildiği, ancak 12 Mart müdahalesinden sonra çalışanların haklarına ve özgürlüğüne kısıtlamalar getirilmesiyle bayram olmaktan çıkarılıp ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanıldığı hatırlatılan PMD açıklamasında, “Bugün 10 Ocak 2017. Tam 56 yıl geride kaldı. Türkiye yine olağanüstü günler yaşıyor. Basın emekçileri bugün de ‘bayram’ yapamıyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nü buruk geçiriyor. Yıpranma hakkımız tırpanlandı, işsizlik tehdidi tehlikeli boyutlara tırmandı. Sendikal güvenceden yoksunuz, sosyal haklarımız yetersiz. Haberleşme özgürlüğümüz tehdit altında. Baskılar arttıkça gazeteciler zarar görüyor, bazıları işini kaybediyor, en temel görevlerini yapamaz hale geliyorlar” ifadelerine yer verildi.

Çalışamayan gazeteciler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne göre geçen yıl 780 gazetecinin resmi sarı basın kartı iptal edilirken, 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hakim karşısına çıktı, 189 basın çalışanı ise sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kayıtlarında Türkiye’deki tutuklu gazeteci sayısı 140’ı aşmış durumda. Her dört gazeteciden birinin işsiz oluğu tahmin edilen ülkede, basın üzerinde devam eden siyasi baskıların yerini kontrolü daha da imkansız olan otosansüre bıraktığı yorumları yapılıyor. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, bu koşullar altında mevcut sistemde var olamayan birçok gazeteci çareyi başka sektörlere geçiş yapmakta buldu, bazıları ise her türlü siyasi ve ekonomik baskıya rağmen mesleklerine tutunmaya çalışıyor.

HABER: FATİH KARAGÖZ