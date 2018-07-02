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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Habertürk Gazetesi, gazetenin kağıt baskısına son veriyor

02 Temmuz 2018, Pazartesi 10:37
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ çalışanlara gönderdiği bilgilendirme e-postasıyla Habertürk Gazetesi'nin kağıt baskısına son verileceğini bildirdi.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Habertürk için bir süredir dile getirilen iddia gazete yönetimi tarafından doğrulandı ve gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son vereceği belirtildi.

5 TEMMUZ SON GÜN

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu sabah gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili attı. Gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son verileceğini belirten Tekdağ, çalışanların bir bölümünün ise internet portalına kaydırılacağını ifade etti.

Çalışanlara gönderilen mektup özetle şöyle:

"Yazılı basın faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonlandırmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi televizyonlarımız Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette Habertürk com başta olmak üzere internet mecralarımız odaklı olarak daha da güçlü bir şekilde devam ettirmeye karar verdik.

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın çalışma ilişkilerimizde bazı değişmeler ve sonuçlara yol açması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu konudaki kararlarımız ve uygulamalarımız kısa süre içerisinde insan kaynaklarımız tarafından değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını belirtelim ki, sektörde meydana gelen değişimlere ekonomik olarak zorunlu yanıt niteliğindeki bu dönüşüm kararımızla nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduğunu değerlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla grubumuz bünyesinde yol arkadaşlığımızı devam ettirme kararlılığımız mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapılan ve yapılacak değerlendirmeler en kısa sürede insan kaynakları Birimimiz tarafından çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır."

ALTAYLI, 'ANLAŞILAN GERÇEK' DEMİŞTİ

Habertürk gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da gazetenin kapanacağı iddiaları için “Dedikodular bu kadar ayyuka çıktığına göre, anlaşılan haberler gerçeği yansıtıyor. Patron herhalde kapatma kararı almış” demişti.

Habertürk, 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlamıştı. 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Habertürk, gazete, kağıt, internet, medya
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