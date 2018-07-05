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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Habertürk son baskısını yaptı

05 Temmuz 2018, Perşembe 18:57
1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk, bugün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti.

Yaklaşık 10 yıldır yazılı basın hayatına devam eden Gazete Habertürk, son baskısıyla okuyucularına veda etti. Gazetenin birinci sayfasında sadece “Son baskı. Habertürk Gazetesi’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda…” ifadesi yer aldı. Gazetenin internet sitesinde yayınlanan metinde de çalışanların büyük bir özveri ile işlerini yürüttükleri belirtilerek herkese teşekkür edildi. Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz’un şu ifadeleri yer aldı; “Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve ‘temiz kalma’ iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda.”

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Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş görevi bıraktı

Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Ateş, kanalda program yapmaya devam edecek.

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, kanal çalışanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, çalışma arkadaşlarına görevi bıraktığını açıkladı. Ateş bundan sonra kanalda program yapacağını ve habertürk.com.tr’de yazılar yazacağını söyledi. Ateş, TV NET kanalından Haber Türk’e genel müdür olarak transfer olmuştu.

Etiketler: habertürk, gazete, baskı
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