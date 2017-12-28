Hacettepe'de operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan, Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.