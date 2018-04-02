Hacettepe Teknokent'e soruşturma: Eski yöneticiler de zanlılar arasında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gülen Hareketinin Hacettepe Teknokent ile ilgili soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerden 18'inin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da bulunduğu belirtildi. Eski yöneticiler de zanlılar arasında Şüphelilerden 20'sinin Ankara'da olduğu ifade edilen açıklamada, 18'inin Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlılar arasında Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenildi. AA

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