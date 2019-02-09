Hacı Ahmet Rüzgâr Ağabey duâlarla anıldı

Bediüzzaman Eğitim kültür ve Sanat Vakfı Başkanı ve gazetemiz eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Rüzgar Ağabey vefatının birinci yıl dönümünde Bediüzzaman Vakfı salonunda gazetemiz okuyucuları ve vakıf üyeleri tarafından Hatmi Şerif ve duâlarla rahmetle anıldı.

Tahir Ünverdi tarafından okunan hatim duâsından sonra Ahmet Rüzgar’ın vakıfta birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından hatıraları anlatıldı. Bediüzzaman Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu, Hacı Ahmet Rüzgar Ağabey hayatını ve ömrünü Risale-i Nur hizmetlerine vermiştir. Son nefesine kadar istikametten ayrılmadan Demokrat çizgiyi hep takip etmiştir. Şanlıurfa’da Risale-i Nur hizmetleri ile meşgul olmuş gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak hizmet etmiştir” dedi. Haber: Muhammed Said Çiçek- Şanlıurfa Haber Merkezi

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