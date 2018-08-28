Hacılardan ortak tavsiye: Gençken gidin

Gençlere seslenen hacılar şöyle dedi: “Tavsiyemiz hacca genç gitmeleridir. Biz bu genç halimizle bile zorlanıyoruz. 15-20 yaşında yazılsınlar. 25-30 yaşında hacca gitsinler.”

Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar, yakınları tarafından karşılanmaya başladı. Çiçeklerle karşılanan hacılar, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada, bazı hacılar ve yakınları ağladı. Hacılardan Mahmut Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda hac ibadetini yaptığını ve güzel duygular yaşadığını belirtti. Kutsal topraklara eşiyle gittiğini ifade eden Oruç, hac ibadetinin herkese nasip olması için duâ ettiğini söyledi. Eşi Sabire Yılmaz ile hacca giden Musa Yılmaz da hac ibadetini yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek “Allah herkesin haccını kabul etsin. İlk defa hacca gittim. Tabiî biraz zor oluyor, ama güzel zorluk. Herkese nasip olmasını dilerim.” diye konuştu.

‘Oğullarımı daha erken yaşta göndereceğim’

Serkan Çömen de hacca gitmek için geçen yıl başvurduğunu ve bu yıl nasip olduğunu belirtti. Hacı adaylığının bu yıl yedekten çıktığını anlatan Çömen, “Demek ki nasibimiz varmış. Babam, annem burada, sekiz yıldır çıkmadı, bana çıktı. Hayırlısıyla yapıp geldik, inşallah Rabb’im kabul eder.” ifadesini kullandı. Çömen, sözlerine şöyle devam etti: “Hac ibadeti meşakkatli bir ibadet. Peygamber Efendimiz, ‘Allah’ım bunu bana kolaylaştır’ diye duâ etmiş hac ibadeti için. Ben şuna inanıyorum, bütün genç kardeşlerimiz hacca yazılsınlar. Hac gençken yapılırsa daha kolay, daha güzel oluyor. Ben oğullarımı 30’lu yaşlarda hacca yazdırmayı ve göndermeyi planlıyorum nasip olursa.”

‘Her gün şükür namazı kıldım’

Halil İbrahim Gökduman da kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmanın yetersiz kalacağını dile getirerek, “Oradayken burayı özlüyorsunuz, buradayken orayı. Yeni geldik, ama çok özledik. Rabbim o güzel topraklara gitmeyi herkese nasip etsin. Beni taşıyan ayaklarımın üzerinde kutsal topraklara gittiğim için her gün şükür namazı kıldım. Tek tavsiyemiz kutsal topraklara genç yaşta gitmek.” şeklinde konuştu.

‘20’li yaşlarda yazılsınlar’

Hacılardan Cezmi Özdemir ise yaptığı açıklamada, hacca görevli gittiğini belirterek, “Çok güzel geçti. Biz hacılarımızdan hacılarımız bizden çok memnundu. Allah bütün Müslümanlara nasip eylesin. Mekke’de ve Medine’de hacılarımızı gülle karşıladık. Onlar da bizi sağ olsun burada gülle karşıladı. Tavsiyemiz Müslümanlara genç gitmeleridir. Biz bu genç halimizle bile zorlanıyoruz. 15-20 yaşında yazılsınlar. 25-30 yaşında hacca gitsinler. Gittikleri zaman da boş zaman harcamasınlar. Bilinçli tecrübeli kişilerle gitsinler. Çok daha güzel istifade ederler.” diye konuştu. Ankara - aa