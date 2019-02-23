"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Haftada bir gün evden çalışanların iş yerindeki verimliliği artıyor'

23 Şubat 2019, Cumartesi 11:55
Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin yapılan araştırmalar, haftada bir gün evden çalışanların iş yerindeki verimliliğinin arttığını ortaya koyarken, İstanbul gibi megakentlerde yoğun trafik esnek çalışmanın büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin yapılan araştırmalar, haftada bir gün evden çalışanların iş yerindeki verimliliğinin arttığını ortaya koyarken, İstanbul gibi megakentlerde çalışma saatlerine eklenen yoğun trafik, esnek çalışmanın büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, OECD tarafından tanımlanan iş-yaşam dengesinin, bir insanın günlük 15 saatinin sosyal hayatına ayırabilmesi olarak ifade edildiğini belirterek, insanların kendilerine zaman ayırmalarının önündeki en önemli etkenlerden birisinin ise uzun çalışma saatleri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Şeker, OECD’nin açıkladığı 2018 iş-yaşam dengesi raporunda Hollanda, Danimarka, Fransa ve İspanya ilk sıralarda gelirken, listenin son sırasında yer alan Türkiye’de çalışanların 3'te 1'inin haftada 50 saatten fazla çalıştığının görüldüğünü ifade ederek, "Son Davos Zirvesi'nde, geçmişte 60 saat olup günümüzde ortalama 40 saat düzeyinde olan haftalık çalışma saatlerinin insanların sosyal hayat dengesini kurmakta zorlanmasına neden olduğunu ifade edilerek, Yeni Zelanda’da hayata geçirilen 4 gün çalışma 3 gün hafta tatili uygulamasının insan üzerinde yarattığı pozitif etki vurgulanmıştır." diye konuştu.

OECD raporlarından hareketle İstanbul’da çalışanlar üzerinde iş-yaşam dengesi konusunda bir araştırma yaptıklarını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Araştırmada, iş-yaşam dengesi, iş ve kariyer memnuniyeti ile iş yerinde stres boyutları arasındaki ilişki analiz edildi. Araştırmanın ana sonucu, iş-yaşam dengesini sağlayan çalışanların, iş ve kariyerlerinden yüksek düzeyde memnun olmaları. Aynı zamanda araştırmada bu kişilerin iş yerinde yaşadıkları stresin de düşük düzeyde seyrettiği ortaya çıktı."

"Haftada 1 gün evden çalışma olanağı çalışanların verimliliğini artıracaktır"

Prof. Dr. Murat Şeker'in yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güler’in yürüttüğü araştırmada, İstanbul’da çalışanların yüzde 40’ının iş-ev arası ulaşım için günde 1,5 saat harcadığı tespit edildiğini aktaran Şeker, "Araştırmaya katılanların yüzde 60’ının iş hayatı ile özel hayatı arasında zaman açısından sağlıklı bir denge kuramadığı ortaya çıktı. Uzun çalışma saatleri trafikte geçirilen zamanla birleşince evine, ailesine ve sosyal hayatına zaman ayıramayanların oranı yüzde 60 düzeyinde oldu. Bu oranın özellikle evli ve çocuklu çalışanlarda çok daha fazla olduğu görüldü." diye konuştu.

AA

Etiketler: OECD, , çalışma
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmamoğlu: İstanbul'u hasta ettiler

    Polatlı şehidi Mehmet Han ebediyete uğurlandı

    Suudi Arabistan'dan Çin'in Uygurlara zulmüne destek

    Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yalova'ya ulaştı

    Akar'dan ABD'ye 'Suriye'den çekilme' uyarısı

    'Haftada bir gün evden çalışanların iş yerindeki verimliliği artıyor'

    İşsizlik maaşı alanların sayısı 6 ayda yüzde 53 arttı

    BM'den Venezuela'ya uyarı

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL

    Sudan'da hükümet feshedildi, OHAL ilan edildi

    16 yıl sonra bir ilk

    Plastik poşet uygulamasında son durum?

    İsrail’e dur deyin

    756.5 milyar TL vergi

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Aa, Demokrat diye bir parti mi var?
    Faruk ÇAKIR

    Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın
    Yasemin YAŞAR

    Neden aileler dağılıyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkmalı ki...
    Ahmet BATTAL

    Hem çukur, hem ambar!
    Sabahattin BOYACI

    Aman ha! Münafıklara dikkat!
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlar, Cehenneme benziyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetimizi ihlâsta ve hakta bilmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.