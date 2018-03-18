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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Hain saldırı: 5 asker yaralı

18 Mart 2018, Pazar 16:20
Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırı yakınındaki Hisapkapı üs bölgesine PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 5 asker yaralandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bölgede için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Silopi ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak’ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silâhlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

Etiketler: şırnak, şehit
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