Hain terör saldırısıyla ''alay eden'' 2 kişi tutuklandı!

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.

Çarşı izinine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüde saldırıyla alay etti. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. İki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

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