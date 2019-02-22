Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA TÜRKİYE-AB MÜZA-KERELERİNİN DURDURULMASI İLE İLGİLİ TAVSİYE KARARINDA HUKUK VE DEMOKRASİ İHLÂLLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ.

AB’NİN TAVRINI ETKİLEYECEK

AP Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen taslak tasarının gerekçesinde “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve te-mel haklar alanlarındaki ciddî gerileme” gösterildi. Metinde Türkiye’ye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve AİHM’nin standart ve kararları hatırlatıldı.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

TÜRK Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada tavsiye kararını tanımayacaklarını bildirdi. Açıklamada, “Hukukî bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak rapor kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, önyargı göstergesidir” denildi.

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Hak ihlâlleri AB yolunu tıkıyor

AP’nin Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısı, “temel haklar alanlarındaki ciddÎ gerileme” dolayısıyla Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısı, parlamentonun Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Sosyal Demokrat (S&D) Grup üyesi Hollandalı parlamenter ve Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dışişleri Komisyonu tarafından üzerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilerek 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. Komisyondaki nihaî oylama öncesi AP’de temsil edilen belli başlı siyasi gruplar arasında uzlaşılarak hazırlanan 22 değişiklik önergesi de oy çokluğuyla kabul gördü.

Hukukun üstünlüğü geriliyor

AP’nin 12 Mart’ta Strasbourg’daki genel kurul oturumunda tartışılıp, 13 Mart’ta oylayacağı taslak karar metninin en önemli mesajını Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisi oluşturuyor. Kati Piri taslak karar metinde bu bölümü “AP, müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunur” şeklinde formüle etti. Ancak siyasi gruplar Dışişleri Komisyonu’nda bu ifadeyi “AP müzakerelerin askıya alınması tavsiyesinde bulunur” şeklinde değiştirdi. Bu karara gerekçe olarak “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarındaki ciddi gerileme” gösteriliyor. DW’nin haberine göre komisyondan geçen taslak metnin birçok paragrafında Türkiye’ye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve AİHM’nin standart ve kararları hatırlatılmakta.

Gümrük Birliği’ne demokrasi şartı

Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen bir diğer uzlaşı önergesinde gümrük birliğinin güncellenmesi de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında ilerlemeye bağlandı. AP Gümrük Birliği’nin güncellenmesine sıcak baksa da, karar metnine bu konuda eklenen bir cümlede Avrupa Komisyonu’ndan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde “insan hakları ve temel özgürlükleri ana şart” haline getirmesi istendi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için AP’nin de onayı gerekiyor. Taslak metin AP’nin 2014-2019 yasama döneminin son Türkiye kararı olması bakımından önem taşıyor. Mart ayında oylamaya sunulacak taslak karar, 26 Mayıs’ta seçilecek yeni AP’nin gelecek beş yıl süresince Türkiye’yle ilişkilerine temel oluşturacak.