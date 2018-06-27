Hak savunucuları baskı altında

Cenevre’de devam eden İnsan Hakları Konseyinde Türkiye’de ki hukuksuzluklar konuşuldu ve insan hakları savunucularına yönelik baskılara karşı BM’nin harekete geçmesi istendi.

Cenevre’de devam eden İnsan Hakları Konseyi oturumlarının ikinci haftasında Türkiye’ye “insanlığa karşı suç işlediği” suçlaması yapılırken, ülkedeki insan hakları savunucularına yönelik baskılara karşı BM’nin harekete geçmesi istendi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 38. İnsan Hakları Oturumları ikinci haftasında devam ediyor. Özel raportörlerin ülke raporlarını okuduğu oturumlarda bugün sabah ve saatlerinde Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) söz alarak yaşanan hak ihlâllerine karşı İnsan Hakları Konseyi’nin daha etkin bir tavır takınması gerektiğini belirterek, konsey üyesi devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. Türkiye’de yaşanan hak ihlâllerini gündeme getiren Etnik, Din, Dil ve Diğer Azınlıkların Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Federasyon (IFPRERLOM), Türkiye’de “insanlık suçu” işlendiğini savundu.

Cezasızlık polİtİkası hakİm

IFPRERLOM adına konuşan Deniz Arbet Nejbir, sadece BM raporlarına yansıdığı kadarıyla 2015 yılında 320 ve 2016 yılında ise 594 vatandaşın hükümetin yanlış politikaları sonucu bölgesel sorunlar kapsamında yargısız infaza kurban gittiğine dikkat çekti. Yaşanan ölümlere ilişkin şu ana kadar hiçbir soruşturmanın yürütülmediğine vurgu yapan Nejbir, Türkiye’nin ölümler karşısında cezasızlık politikası uyguladığını dile getirdi.

Hak savunucuları tehlİkede

Türkiye’de hukukçulara yönelik sistematik bir baskının söz konusu olduğuna da dikkat çeken Nejbir, “Uluslararası İnsan hakları kuruluşlarını ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin Türkiye’de insan hakları savunucularının korunması için acilen harekete geçmesi gerekiyor” dedi.