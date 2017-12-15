Hakan Atilla gözyaşlarını tutamadı

New York'ta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, yaptırımları delme konusunda Reza Zarrab ile hiçbir zaman işbirliği yapmadığını söyledi.

Atilla, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu belirtti. Kendi isteğiyle tanık sandalyesine oturarak ifade veren Atilla, duruşmada avukatı Cathy Fleming'in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Atilla, tutuklandığı günden bu yana bir kez görüştüğü oğlu ve eşiyle ilgili sorulara yanıt verirken duygulandı ve gözyaşlarına engel olamadı. Atilla eşini 269 gündür görmediğini söyledi.

Atilla, FBI ve savcılık ile işbirliğine giderek kendisine karşı tanıklık eden Reza Zarrab'ın, 'Süleyman Aslan yanımda Hakan'ı aradı, işleri halletmesi için' ifadelerini içeren ses kayıtlarındaki Hakan'ın kendisi değil Hakan Aydoğan olduğunu söyledi. Atilla, 'Ben o sırada, ailemle tatil için Barselona'ya gitmek için uçaktaydım. Uçakta da herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım, yapmam da mümkün değildi' dedi. Atilla, FBI'nın Hakan'ları karıştırdığı için kendisi hakkında şikayette bulunup tutuklanmasına yol açtığını savundu.Atilla, 'Bana ait olmayan ses kaydının bana ait olduğunu söylüyorlardı' dedi. Atilla, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, Reza Zarrab'dan rüşvet aldığını bilmediğini, Aslan ile Zarrab'ın whatsapp üzerinden yazışmalarından bir ya da iki satırı Türkiye'de iken gördüğünü, tutuklandıktan sonra ise ikili arasında yüzlerce yazışma ve telefon görüşmesi olduğunu anladığını belirtti.

Atilla, Reza Zarrab'dan yada başka birisinden rüşvet almadığını, kendisinin de rüşvet istemek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

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New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisine yönelik suçlamalara açılan davada ifade vermeye başladı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming'in sorularını cevaplandıran Atilla, JFK Havaalanı'nda gözaltına alınıp ilk sorgulanması sırasında FBI ajanları tarafından kendisine sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydı dökümünün kendisine değil, Hakan Aydoğan'a ait olduğunu söyledi.

Avukat Fleming'in FBI tarafından sorgulanmasını hatırlatarak "şikayet belgelerinde bir hata var mıydı?" sorusu üzerine Hakan Atilla, “Hata bana ait olmayan bir konuşmanın bana ait olarak yazılmasıydı" şeklinde konuştu. Atilla şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydıyla ilgili "Bu Hakan Aydoğan'a ait olan 10 Nisan tarihli konuşmaydı." dedi.

Atilla, sorgulama sırasında FBI'a hiç yalan söylemediğini sözlerine ekledi.

Fleming'in, "Rıza Sarraf'la yaptırımları delmek için işbirliği yaptınız mı?, Herhangi bir hukuk kuralının delmeye çalıştınız mı?, Herhangi bir bankaya yönelik sahtecilik yaptınız mı?, Sarraf'a ve şirketlerine sahte evrak hazırlamayı öğrettiniz mi? sorularına "asla" diye karşılık veren Atilla, "Sarraf'ın çizdiği sahtekarlık tablosunun mimarı siz misiz?" sorusunda ise "değilim" şeklinde cevap verdi.

Avukatı Fleming'in "Hiç rüşvet aldınız mı? Hiç rüşvet talep ettiniz mi? şeklindeki sorularına da Atilla, "asla" dedi.

Fleming'in İran'a yönelik uluslararası yaptırımla ilgili sorusu üzerine ise Atilla, bu konuyu genel hatlarıyla bildiğini ama uzmanı olmadığını ifade etti.

Halk Bankası'nda uluslararası yaptırımlar konusunda yaklaşık on kişinin görev yaptığı bir departman bulunduğunu belirten Atilla, "Bu bölümdeki arkadaşlar yaptırımlarla ilgili değişiklikler olduğunda bizim anlayacağımız şekilde bilgi notu gönderirlerdi" şeklinde konuştu.

İfade sırasında yaşamı, ailesi ve iş hayatıyla ilgili bilgilerde veren Atilla'nın zaman zaman duygulandığı gözlerinin dolduğu görüldü.

Atilla, kendisi gibi Halk Bankası'nda çalıştığını ifade ettiği eşini en son 269 gün önce gördüğünü söyledi.

Bu arada dünkü duruşmada Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, duruşmanın bitmesinin ardından Atilla'nın "adını temize çıkarmak için" ifade vermek istemesinin kendi kararı olduğunu söylemişti.

THY'den bilirkişi dinlendi

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde savunma avukatlarının tanığı, Türk Hava Yolları çalışanı Semra İbrahimi Hamza da bilirkişi olarak dinlendi.

Hamza’ya, savunma avukatlarından Cathy Fleming mahkemede daha önce dinletilen bir ses kaydına ilişkin işadamı Rıza Sarraf’ın ifadelerinde geçen Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Atilla’yı yanında aradığı ve talimat verdiği ilişkin açıklamalarında yer alan 10 Nisan 2013 tarihine ilişkin sorular yöneltti.

Avukat Fleming'in tarafından o tarihe ilişkin uçuş bilgilerinin yer aldığı belgeler gösterilen Hamza, Atilla’nın söz konusu tarih ve saatte eşi ve oğluyla birlikte İstanbul - Barcelona uçağında olduğunu söyledi.

Atilla’nın iddia edilen tarihte, Türkiye saatiyle 14:04’te İstanbul’dan havalandığını, 17:48’te (TSİ) ise Barcelona'ya iniş yaptığını açıklayan Hamza, uçuşlar sırasında yolculara cep telefonlarının da kapattırıldığını söyledi.

THY bilirkişisi Hamza’nın açıkladığı uçuş bilgilerinin, Sarraf’ın yalan ifade verdiğinin değerlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Sarraf’ın yaptığı işbirliği anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, savcılığın ceza indirimi için mahkemeye "5K1.1" denilen bir mektup sunacağı şartlarını ihlal etmesi durumunda ise tekrar yargılanacağı ifade edilmişti.