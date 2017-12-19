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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Hakan Atilla: Zarrab'a yol göstermedim

19 Aralık 2017, Salı 11:00
New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, "Hayatımın hiçbir döneminde kimseyle komplo kurmadım. Kesinlikle suçlu değilim" dedi.

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, yargılandığı davada "kesinlikle suçlu olmadığını" söyledi.

Duruşmanın 15. gününde ifade vermeye devam eden Atilla, iş adamı Reza Zarrab'a sahte gıda ticaretinde hiçbir şekilde yol göstermediğini ve telefon görüşmelerinde "gizli kodlar" kullanmadığını ifade etti.

Banka dışında Zarrab ile hiç görüşmediğini belirten Atilla, Zarrab ile ne yemek yediğini ne de çay ya da kahve içtiğini söyledi.

Atilla, Zarrab'dan hoşlanıp hoşlanmadığı sorusuna ise "Hoşlandığımı söyleyemem ama sonuçta bankanın bir müşterisiydi" yanıtını verdi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile hiçbir zaman görüşmediğini, kendisini bir kez bir toplantıda konuşma yaparken bir kez de THY'nin Ankara-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında gördüğünü anlatan Atilla, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Aslan'ın Zarrab ile olan para ilişkisinden haberim yoktu"

Aslan ile banka dışında herhangi bir sosyal yakınlığı olmadığını söyleyen Atilla, Aslan ile "dünya görüşlerinin biraz farklı olduğunu" ancak birbirlerine saygı duyduklarını anlattı.

Aslan tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra eşi ile bir kez "Türkiye'de öyle bir adet vardır" diyerek ziyarete gittiklerini belirten Atilla, Aslan'ın Zarrab ile olan para ilişkisinden haberi olup olmadığına ilişkin soruya ise "Yoktu, beni hayatta en çok şaşırtan olaylardan biriydi" şeklinde cevap verdi.

Süleyman Aslan'ın, evinde bulunan ayakkabı kutuları içindeki paraları soranlara "bir okul ve üniversitenin kurulmasıyla ilgili bağış amaçlı paralar olduğunu söylediğini" ifade eden Atilla, Aslan'ın hiçbir zaman kendisine para teklifinde bulunmadığını belirtti.

Atilla, Yargıç Berman'ın Süleyman Aslan'ın şimdi ne iş yaptığı sorusuna ise "danışmanlık işiyle uğraştığını duyduğu" yanıtını verdi.

AA

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