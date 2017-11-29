Hakikat Hz. Peygamberin tebliğinde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerlerin, huzur ve güvenin, ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hazreti Peygamberin insanlığa tebliğ ettiği hakikatlerle mümkün olacağını ifade etti.
Allah’ın, insanın dünya ve ahiret saadeti için peygamberler gönderdiğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, “Başta İslam alemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur’an’ın bilgiyi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu.
ASRI SAADETİ GETİRDİ
Mevlit Kandili’nin, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevi silsilenin son peygamberi Hazreti Muhammed’in (asm) dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu kaydeden Erbaş, Allah resulünün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabının yaşandığına işaret etti. Erbaş, “Nitekim cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum ve dünya, ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuştur.” ifadelerini kullandı.
AA