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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Hakikatlerin medyadaki güçlü sesi

27 Aralık 2017, Çarşamba
Ömer Yavuzyiğitoğlu: “İttihad, bundan 50 yıl önce Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin iman hakikatlerini matbuat lisaniyle neşretmek arzusunun güçlü bir sesi oldu.”

“Diyarbakır İttihad Buluşması” Elazığ, Şırnak, İdil, Urfa, Mardin, Batman, Muş, Van gibi birçok çevre il ve ilçeden ailecek katılan okuyucularımızla gerçekleştirildi. Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, İttihad gazetesinin, bundan 50 yıl önce Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin iman hakikatlerini matbuat lisaniyle neşretmek arzusunun güçlü bir sesi olduğunu dile getirdi.

Geçen Cuma akşamı, Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ve yazar Rıfat Okyay’ın katılımlarıyla gerçekleşen ‘Diyarbakır İttihad Buluşması’, büyük bir uhuvvet ortamına vesile oldu. Ayrıca ayrı bir mekânda hanımlara yönelik düzenlenen programa da Bizim Aile dergisi Genel Yayın Yönetmeni  Yasemin Güleçyüz iştirak etti. 

HAKKI VE ADALETİ SAVUNMAK

Elazığ, Şırnak, İdil, Urfa, Mardin, Batman, Muş, Van gibi birçok çevre il ve ilçeden ailecek katılan okuyucularımızla gerçekleşen programda, ilk olarak Ömer Yavuzyiğitoğlu söz aldı. Yavuzyiğitoğlu, İttihad’dan Yeni Asya’ya uzanan yarım asırlık süreçte Risale-i Nur prensipleri ile yola devam edildiğini, tavizsiz bir şekilde hakkın ve adaletin savunulduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Elli yıldır İttihad’ın başlattığı onurlu yürüyüşümüz devam etmektedir. Bu onurlu yürüyüş Hak’tan başka hiçbir güç karşısında eğilmeden devam etmiştir, devam ediyor ve devam edecektir. Dâvâmız haktır, haklıdır; başımız onun için diktir. Kimseye yaranmaya çalışmadık. Gücümüzü Hak’tan aldık. Haksıza karşı haklının yanında yer aldık. Masuma karşı adaletin yanında yer aldık. Yer alıyoruz ve kıyamete kadar da yer almaya devam edeceğiz.

“Asırların rüyası, büyük dâvâların biricik şartı, birlikte çarpması gibi anlamları içinde barındıran İttihad, bundan 50 yıl önce Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin iman hakikatlerini matbuat lisaniyle neşretmek arzusunun güçlü bir sesi oldu. Risale-i Nur prensiplerini gazete yoluyla muhtaçlara ulaştırmak, İslâm âlemine bir pusula olabilmek sevdası 50 yıl önce büyük bir dâvâ şuuruyla, İttihad’la gerçekleşti.”

Ayrıca neşriyat hakkında da önemli bilgiler veren Yavuzyiğitoğlu, hedeflerden ve projelerden de bahsetti. Bu hedeflere ulaşabilmek için herkesin yapması gereken sorumlulukları olduğunu belirten Yavuzyiğitoğlu, herkesin hizmete elinden geldiğince destek olması gerektiğinin altını çizdi.

Program, Rıfat Okyay’ın şevke medar olan şiirleriyle devam etti. 

İTTİHAD HATIRALARI

Ardından Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz söz aldı. İttihad’dan Yeni Asya’ya kadarki zorlu süreçten bahseden Güleçyüz, şunları söyledi: “İttihad’dan Yeni Asya’ya uzanan bu zorlu, nurlu ve onurlu yolculuktaki kırıksız ve tavizsiz çizgimiz aynen sürüyor. Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir ve Nur hizmetinin bayraktarıdır. Yeni Asya denince Risale-i Nur, Risale-i Nur denince Yeni Asya akla geliyor. Ve Risale-i Nur’u bütünlüğü içinde anlayıp anlatma gayretiyle hizmetini sürdüren iman hizmetiyle hürriyet ve adalet mücadelesini birlikte götüren Yeni Asya, ses getirmeye, gündem oluşturmaya devam ediyor.”

Programda ayrıca Celal Şengün, Rüstem Garzanlı, Ahmet Bozkurt, Siraç Anık ve Batmanlı Derviş Ağabeyler İttihad hatıralarını anlattı. İttihad Gazetesi’nin yayın sürecinde yapılan fedakârlıklara dikkat çekildi.

Hanımlarla şevkli bir buluşma gerçekleşti

Diyarbakır’da geçtiğimiz İttihad programına Bizim Aile Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz de katıldı. Hanım okuyuculularla gerçekleştirilen şevkli buluşma, kardeşlik duygularını pekiştirirken, İttihad ve Yeni Asya ile ilgili hatıraların anlatıldığı istifadeli bir programa dönüştü.

Çok sayıda Diyarbakırlı ve çevre illerden gelen hanım okuyucularımız bu programda bir araya gelerek hasret giderdi. 

HABER: MUSTAFA GÖNÜLLÜ

Fotoğraflar: Abdurrahim Çelebi, Ahmet Said gelen - Yeni Asya

Fotoğraf: Fatıma Meryem Yıldırım - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya, diyarbakır
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