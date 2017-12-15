"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Hakim ve savcılara empati eğitimi verilecek

15 Aralık 2017, Cuma 09:12
Toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu, taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi olaylarda halkın tepkisini çeken mahkeme kararları Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Buna göre savcı ve hâkimler empati eğitimi alacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Adalet Bakanlıığı özellikle adli davalarda faillerin aldıkları cezaların yetersiz bulunması üzerine hakim ve savcılara empati eğitimi verme kararı aldı. Bu çerçevede ilk aşamada 500 hakim ve savcı empati, drama ve roleplay (rol yapma) eğitimi alacak.

Pilot uygulama kapsamında 100 hakim ve savcının eğitimi tamamlandı. Antalya’da gerçekleştirilen eğitimler için hakimler 3 haftalık kampa alındı. 2018’in ilk çeyreğinde 400 hakim ve savcı daha eğitim programına katılacak. Hakim ve savcıların, 'kendilerini sanık ve tanıkların yerine koyma' yetenekleri geliştirilecek. Bu sayede özellikle toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu davalara bakan hakimler, kendilerini mağdurun yerine koymadan karar vermeyecek. Hakim ve savcılar soru yöneltirken sanık ve tanıkların psikolojisini de dikkate alacak. Uygulamanın başarıya ulaşması halinde çalışma yaygınlaştırılacak.

Oyuncular ders verdi

Hakim ve savcılara verilecek eğitimler için Adalet Bakanlığı profesyonel oyuncularla anlaşma sağladı. Bu kapsamda 100 hakim ve savcı için, oyuncular hakim-savcı ve mağdur üçgeninde oyunlar sergiliyor. Bu sayede hakim ve savcıların karar alma aşamaları konusunda mağdur psikolojisi uygulamalı olarak anlatılıyor. Psiko-drama eğitimleri ve roleplay ismi verilen uygulama dışında, bir öğretim görevlisi eşliğinde insan psikolojisi eğitimleri de veriliyor. Eğitimler 3 hafta sürüyor.

"Amacımız kaliteli adalet hizmeti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’de yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 

“Sürekli gelişen koşulları dikkate alarak adalet sistemimizi daha da ileriye taşımayı tarihî bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelişen toplumsal yapı ve değişen ihtiyaçlar, dünya genelinde görülen ilerleme ve değişimler, yenilenme ihtiyacını zorunlu olarak önümüze çıkarmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli adalet hizmeti alabilmesidir. Yargı bağımsızlığı hakimlere tanınan bir ayrıcalık olmadığı gibi, hakimlerin hiçbir kurala bağlı olmadan keyfî bir şekilde karar vermesi anlamına da gelmemektedir.” 

Gül, adliye pesonelinin eğitimini de önemsediklerini dile getirirken, “Rize’de eğitimlere başladık, Ankara’daki eğitim merkezinde de kısa sürede eğitimler başlayacak” dedi.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    290. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik, eylül ayında yüzde 10.6 oldu

    Süper Lig’de tarihi rekor

    Topkapı Sarayı restorasyonu sırasında tarihi keşif

    Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

    Hakim ve savcılara empati eğitimi verilecek

    'Bor' için yeni adımlar atılıyor

    Filistin'den ABD'ye 'Mahmud Abbas' tepkisi

    Yeni bir strateji şart

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar

    Prof. Dr. Ümit Meriç: İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi var

    Kemalizm konferansına katılım dayatması

    Hareketli dakikalar: ABD ile Rus uçakları arasında "it dalaşı"

    16 Filistinli daha yaralandı; İsrail'in hukuksuz gözaltıları devam ediyor!

    Cenevre 8 görüşmelerinde sonuç: Başarısızlık

    Topal Hafız’a tahliye

    Bakan Arslan adıyla 'dolandırıcılık' uyarısı!

    Zarrab'dan sonra Hakan Atilla da konuşacak

    İslamiyet-Hristiyanlık Zirvesi'nden ortak ''Kudüs'' açıklaması

    Kalın: Amerika'nın kararına bir misilleme olarak görülmemeli

    Facebook'tan 'Kudüs anketi' özrü

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Eşref Edib ve siyasî görüş farklılığı
    Mağdur Kürsüsü

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İİT zirvesi
    Şemseddin ÇAKIR

    Ahir zaman alametleri ve bazı kendini bilmez hocalar
    Şükrü BULUT

    Fransız diplomasisi yol ayrımında
    Genel

    Yeni bir strateji şart
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’dan korkmayın!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Darbelerin tahripkâr sonuçları
    Genel

    İsrail ziyaretinin ertelendiği iddiası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.