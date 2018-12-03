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Hakim ve savcılık sınavında 70 puan barajı gündemde

03 Aralık 2018, Pazartesi 13:11
Adalet Bakanı Gül, yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasında olduklarını belirterek, "Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde düzenlenen "Meslek İçi Eğitim Programı"nda konuştu.

Türkiye genelindeki 9 ayrı istinaf merkezinde ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarına meslek içi eğitim verileceğini belirten Gül, eğitim programının yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bu programın, ilk derece mahkemesinde görev yaparak eğitimler için bir araya gelen hakim ve cumhuriyet savcılarıyla istinaf merkezlerindekiler arasındaki iletişimi güçlendirmesini temenni eden Gül, 11 merkezde faaliyet gösteren bölge adliyelerine çok önem verdiklerini vurguladı.

"5 bin yargı mensubuna eğitim"

Toplam 926 yargı mensubunun, bu ay programı tamamlayacağını ifade eden Gül, gelecek yıl da bu eğitimlere devam edeceklerini, 3 bini istinaf merkezlerinde olmak üzere toplam 5 bin civarında yargı mensubunun gelecek yıl benzer programlara dahil edilerek eğitim almasını hedeflediklerini bildirdi.

"70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz"

Gül, halen güncelleme çalışmalarının devam ettiği Yargı Reform Stratejisi'nde de bu süreci bütünlüklü olarak ele aldıklarını belirterek, "Hukuk eğitiminin nitelik güçlendirilmesi konusunda çok geniş bir mutabakat bulunmaktadır. Ülkemizdeki hukuk eğitimlerinde başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliğini artırarak niteliği artırmayı temel hedef olarak görüyoruz." dedi.

Hukuk fakültesi mezunları için öngördükleri bir devlet sınavının, eğitimde kaliteyi teşvik edecek bir önlem olacağına işaret eden Gül, hukuk gibi hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek bir eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesleğe başlamadan önce yapılacak devlet sınavını çok önemli ve anlamlı bulduklarını dile getiren Gül, şunları ifade etti:

"Yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasındayız. Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında da 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz. Yargı reformu stratejisiyle kamuoyuna ayrıntılarını paylaşacağımız bir dizi yenilikle yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim ve staj dönemlerini yeni bir anlayışla ele almayı planlıyoruz. "

"Adaylarımızın dil becerisini geliştirmek, müfredat önceliklerimiz arasında"

İddianameler ve karar gerekçelerinin tutarlı, derinlikli, özenli bir Türkçeyle yazılması gerektiğine işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Bu nedenle adaylarımızın hukuki argümantasyon gücünü artırmak ve dil becerilerini geliştirmek de meslek öncesi eğitimlerde müfredat önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu konuda ilk adımı Kapadokya Üniversitesi ile iş birliği yaparak attık. Dil ve anlatım becerilerini artırmaya yönelik dersleri eğitim müfredatı içine aldık. Güzel Türkçe kullanma, iyi ve doğru Türkçe ile iddianame yazma, gerekçeli mahkeme ilamlarını ortaya koyma, doğru ifade edebilme, muhakeme yeteneğinin artırılması gibi tüm eğitimleri yeni oluşturduğumuz müfredatla hakim, savcı adaylarımızın eğitimine dahil etmiş olduk. Tüm bu çalışmalarımızda, hakim veya cumhuriyet savcısının teori ve pratik tüm eğitimleri almış, tecrübe paylaşımları elde etmiş, güzel bir Türkçeye hakim olmuş, muhakeme yeteneğini geliştirmiş bir şekilde kürsüye çıkmasını hedefliyoruz."

 

AA

Etiketler: Türkiye, hukuk, hakim, savcı, adalet
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