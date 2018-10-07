Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adalete güveni sağlamak için hukukçuları “Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde tarafsız hüküm verenler olacak” ifadeleriyle uyardı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, HSK Başkanı Yılmaz, bir mesaj yayınlayarak hâkim ve savcıları uyardı. Yılmaz’ın mesajları şöyle; “Hâkimin amiri hür ve temiz vicdanıdır. Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukukî güvenliği de ortadan kaldıracaktır. Unutulmasın, yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hâkim ve savcılardır. Hâkimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz. Unutma, Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde öncelikli olarak şu kimseler yer alacaktır. Hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler. Türk yargısının umudu genç kardeşlerim milletin adalet susuzluğunu giderecek hukukçular olacaksınız. Hukukçu, toplumun kendilerini dikkatle izlediğini bilmeli, adalet kavramına leke düşürecek her davranıştan sakınmalı.”