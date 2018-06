Hakimiyet yeniden milletin olacak

MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI: 24 HAZİRAN TÜRKİYE’NİN RAHAT BİR NEFES ALMASI İÇİN TARİHî BİR FIRSATTIR.

Yıkmak için değil, yapmak için

SP Balıkesir adayı Mustafa Yılmaz: “24 Haziran seçimleri demokratik değişim için önemli bir fırsat. Milletimizin bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini görüyoruz. Güçlü dip dalga yıkmak için değil, yapmak için geliyor. 25 Haziran sabahı çok daha güzel bir Türkiye’nin işaret fişeği olacak.”

Millet ittifakı şimdiden kazandı

“Millet İttifakı şu anda bile kazanmış ve bu millete kazandırmıştır. Bu ittifakın içinde milletimizin her rengi, her kokusu, her farklılığı var. Kutuplaşmanın yerine kucaklaşmayı, çatık kaşın yerine tebessümü tercih eden; öfkenin yerine merhameti esas alan bir ittifak.”

Kazanan Millet İttifakı olacak

Olumsuz sarmaldan çıkacağız

İYİ Parti İzmir adayı Metin Dökmeciler: “Hür seçimlerin mimarı DP olarak 24 Haziran’ı, hâkimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Millet İttifakı, inşaallah olumsuz sarmaldan çıkışın, Türkiye’nin derinden nefes alışının milâdı ve vesilesi olacak.”

Demokratik dönüşümün başlangıcı

“İnandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılığımız gereği, 24 Haziran’ın, Türkiye’de topyekûn bir demokratik dönüşümün başlangıcı olacağını düşünüyoruz.”

Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli