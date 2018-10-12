YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRİSİ: YETKİN, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ HAKİMLER, HALKIN ADALET YÖNETİMİNE GÜVENİNİ SAĞLAMAK İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE.

Ortak sorumluluk

Yargıtay Başkanı Cirit: “Yargı sisteminde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik tüm yargı mensuplarının ortak sorumluluğudur. Yargı etiğinde yüksek standartların teşvik ve muhafazasına yönelik sorumluluk yargı organına aittir. Bu mesajın yargı mensupları tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor.”

Hukuk eğitimi yetersiz

“Yargıçlar, adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel, hem de kolektif olarak sorumluluk taşıyor. Yargımızın kara delikleri var: Çok fazla artan iş yükümüz. Sık mevzuat değişikliklerinin hukukta belirsizlik oluşturması. Hukuk eğitiminin yetersiz olması.”

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Hakimler ehil ve bağımsız olmalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Yetkin, bağımsız ve tarafsız hakimler, halkın adalet yöneti-mine güvenmesini ve bu güvenin sürmesini sağlamak için vazgeçilmez önem taşımaktadır” dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sisteminin, bütün gerçek ve tüzel kişilerin en tabiî hakkı olduğunu belirterek, “Bu hak, hukuk devleti ve adil yargılama hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır” dedi. Yargıtay’ın ev sahipliğinde düzenlenen, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslar arası uzmanların katıldığı “4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi” başladı. Zirvenin açılışında konuşan Cirit, “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” temalı zirveye dünyanın 30 ülkesinden gelen katılımcıları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adalet doğru yönetilmeli

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirlerinin 13’üncü maddesinde, “Yetkin, bağımsız ve tarafsız hâkimler, halkın adalet yönetimine güvenmesini ve bu güvenin sürmesini sağlamak için vazgeçilmez önem taşımaktadır” denildiğini söyledi. Cirit, yargıçların, adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif olarak sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu; “Bugün bizlere düşen görev; zamanla ve mekânla sınırlı olmayan insanlığın bu ortak değerlerini yaşatmak, yüceltmek, içeriğini zenginleştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla bu değerlerin uygulanmasını güvence altına almaktır. Aksi halde, bu kavramlar birer slogan; insan haklarına ilişkin uluslar arası belgeler ise boş bir övünme vesilesi olmaktan ileriye gitmeyecektir.”

Yargının başarısı halkın duyduğu güvenle ölçülür

Cirit, halkın yargı sistemine güveni, yargının ahlaki otoritesi ve doğruluğunun, modern ve demokratik bir toplumun teminatı olduğunu belirterek, şöyle konuştu; “Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sistemi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin en doğal hakkıdır. Bu hak, hukuk devleti ve adil yargılama hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır. Ancak bireylerin sadece haklarını bilmeleri yeterli olmayıp, bu haklarının güvence altında olduğuna güvenmeleri de gerekir. Bu nedenle yargı sisteminin başarısı büyük ölçüde halkın hakimlere, cumhuriyet savcılarına ve yargı personeline duyduğu güvenle ölçülebilir.” İsmail Rüştü Cirit, yargı organlarının iletişim çağının gereklerine uygun olarak iletişim stratejisi oluşturması ve bu iletişim stratejisine uygun çalışmalarla toplumun algısında ve vicdanında hak ettiği yeri almaya özen göstermesi gerektiğine de dikkati çekti.