"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Hakimler ehil ve bağımsız olmalı

12 Ekim 2018, Cuma 01:39
YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRİSİ: YETKİN, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ HAKİMLER, HALKIN ADALET YÖNETİMİNE GÜVENİNİ SAĞLAMAK İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE.

Ortak sorumluluk

Yargıtay Başkanı Cirit: “Yargı sisteminde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik tüm yargı mensuplarının ortak sorumluluğudur. Yargı etiğinde yüksek standartların teşvik ve muhafazasına yönelik sorumluluk yargı organına aittir. Bu mesajın yargı mensupları tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor.”

Hukuk eğitimi yetersiz

“Yargıçlar, adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel, hem de kolektif olarak sorumluluk taşıyor. Yargımızın kara delikleri var: Çok fazla artan iş yükümüz. Sık mevzuat değişikliklerinin hukukta belirsizlik oluşturması. Hukuk eğitiminin yetersiz olması.”

***

Hakimler ehil ve bağımsız olmalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Yetkin, bağımsız ve tarafsız hakimler, halkın adalet yöneti-mine güvenmesini ve bu güvenin sürmesini sağlamak için vazgeçilmez önem taşımaktadır” dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sisteminin, bütün gerçek ve tüzel kişilerin en tabiî hakkı olduğunu belirterek, “Bu hak, hukuk devleti ve adil yargılama hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır” dedi. Yargıtay’ın ev sahipliğinde düzenlenen, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslar arası uzmanların katıldığı “4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi” başladı. Zirvenin açılışında konuşan Cirit, “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” temalı zirveye dünyanın 30 ülkesinden gelen katılımcıları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adalet doğru yönetilmeli

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirlerinin 13’üncü maddesinde, “Yetkin, bağımsız ve tarafsız hâkimler, halkın adalet yönetimine güvenmesini ve bu güvenin sürmesini sağlamak için vazgeçilmez önem taşımaktadır” denildiğini söyledi. Cirit, yargıçların, adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif olarak sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu;  “Bugün bizlere düşen görev; zamanla ve mekânla sınırlı olmayan insanlığın bu ortak değerlerini yaşatmak, yüceltmek, içeriğini zenginleştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla bu değerlerin uygulanmasını güvence altına almaktır. Aksi halde, bu kavramlar birer slogan; insan haklarına ilişkin uluslar arası belgeler ise boş bir övünme vesilesi olmaktan ileriye gitmeyecektir.”

Yargının başarısı halkın duyduğu güvenle ölçülür 

Cirit, halkın yargı sistemine güveni, yargının ahlaki otoritesi ve doğruluğunun, modern ve demokratik bir toplumun teminatı olduğunu belirterek, şöyle konuştu; “Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sistemi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin en doğal hakkıdır. Bu hak, hukuk devleti ve adil yargılama hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır. Ancak bireylerin sadece haklarını bilmeleri yeterli olmayıp, bu haklarının güvence altında olduğuna güvenmeleri de gerekir. Bu nedenle yargı sisteminin başarısı büyük ölçüde halkın hakimlere, cumhuriyet savcılarına ve yargı personeline duyduğu güvenle ölçülebilir.” İsmail Rüştü Cirit, yargı organlarının iletişim çağının gereklerine uygun olarak iletişim stratejisi oluşturması ve bu iletişim stratejisine uygun çalışmalarla toplumun algısında ve vicdanında hak ettiği yeri almaya özen göstermesi gerektiğine de dikkati çekti.

AA

Etiketler: yargı, mahkeme, ismail rüştü cirit
Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    📷

    Kuşlar göçtü biz baktık

    Hava kirliliği zekayı etkiliyor

    Diplomatik güvenliğimize vurulmuş bir darbe

    Fay hatlarını tetikledi

    Ah almadan af

    Alpay eşine böyle veda etti

    Enflasyon nasıl düşer?

    ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında soruşturma tamamlandı

    Avrupa'dan Akkuyu nükleer santrali uyarısı

    Türkiye, rahip Brunson konusunda ABD ile anlaştı iddiası

    İsrail, Filistin milletvekilini serbest bıraktı

    Gazze'nin yüzde 80'i insani yardımlarla geçiniyor

    'Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak'

    ABD Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

    ABD: Çin, Rusya'dan daha tehlikeli

    AB'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı mesajı

    İsrail'de sivil silahlanma artıyor

    Mekke-Medine arası hızlı tren seferleri başladı

    İktidar, bu sese kulak vermeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Demokrasi”miz hangi kategoride?
    Genel

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    Cevher İLHAN

    “Birkaç aylık fiyat indirimi”
    Faruk ÇAKIR

    Yalan haberden nereye sığınalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İrade terbiyesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet’te aile modeli
    Genel

    Fuardan büyük şevk aldık
    Genel

    Avrupa Konseyi’ne gönderilen ‘Rusya’da Risale-i Nur’ raporu
    Şemseddin ÇAKIR

    Türklük ve Türkçülük

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.