Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı değiştirildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısında değişiklik yapan düzenleme kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerine anlaşmaya vardığı partili cumhurbaşkanlığını kapsayan anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi de kabul edildi. Maddeyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik yapıldı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu oldu. Teklifte 12 olan kurulun üye sayısı 13'e çıkarılırken, daire sayısı 2 olarak düzenlendi. Önergeyle de Adalet Bakanı Müsteşarının Kurulun doğal üyesi olması ve TBMM'nin seçeceği üye sayısının artırılmasına imkan tanındı.

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