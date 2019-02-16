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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Hâkimlere yeni kriter

16 Şubat 2019, Cumartesi 17:53
Kabul edilen teklif kanun haline gelirse adlÎ ve idarÎ yargı hÂkim adaylığı mülÂkatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak.

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülâkatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak; hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olacak.

AKP Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.      

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 40 bin liralık parasal sınır yükseltiliyor.  

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak. Hâkim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.      

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ının toplamının en az 70 olması gerekecek.      

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde bunların adaylığına son verilecek. 

Bölge adliye mahkemelerine yönelik değişiklikler

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak. Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından belirlenecek. Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek.   

“Bazı şeyler, kafasına gözüne vurarak gidiyor”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, muhalefet milletvekillerinin, kanun tekliflerinin “torba” olarak Meclise sevk edilmesine yönelik dile getirdiği eleştirilere katıldığını belirterek, “Bu hazırlıklar yapılırken komisyon üyesi olan muhalefet partisi milletvekilleri ileistişare edilerek yapılırsa daha iyi olur” dedi.  Köylü, “Hakimlerimiz maalesef yeterli eğitimi almadan kura çekimi ile atanıp gittiler. Bazı şeyler kafasına gözüne vurarak gidiyor” diye konuştu. 

AA

Etiketler: yargı, adalet, AKP, TBMM
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