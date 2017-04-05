Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı grup için bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının vurduğu bölgede 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

Bahar aylarıyla birlikte bölgede başlatılan operasyonlar aralıksız devam ederken, Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nin Çilekli Tepe mevkiinde insansız hava aracı ile 8 kişilik PKK grubu tesbit edildi. Kordinatlarının belirlenmesinin ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının vurduğu bölgede 8 terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA

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