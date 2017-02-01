Hakkari'de bir PKK'lı yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı, Yeniışık köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. AA

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