Hakkari'de hava destekli terör operasyonu başlatıldı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Kato Dağı ile Marunis bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başladı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çetin kış koşullarına rağmen bölgedeki mağara ve sığınaklarda arama yapılıyor. Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Operasyonda bölgedeki mağara ve sığınaklarda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. AA

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