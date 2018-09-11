Hakkari'de PKK operasyonu

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 120 milimetrelik havan, 6 roket mühimmatı, bir RPG-7 roket, 6 el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari sınır bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 120 milimetrelik havan, 6 roket mühimmatı, bir RPG-7 roket, 6 el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu. AA

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