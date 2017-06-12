Hakkari'de terör saldırısı: Yaralılar var

Hakkari Valiliğinen yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki Derecik Umurlu Tepe üs bölgesindeki görevlilere, terör örgütü PKK mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden taciz ateşi açıldı.

Saldırıda 5 güvenlik korucusu, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA

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