Hakkari'deki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 5 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Merkeze bağlı Konak köyü Berçelan Yaylası'nda arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, 4 kalaşnikof ve bir keskin nişancı tüfeği ile bu silahlara ait 11 şarjör, 9 anti-tank mühimmatı, 3 pil bloku ve 2 büyük tüp ele geçirdi. AA

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