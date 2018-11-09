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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hakkari'deki patlamaya yayın yasağı

09 Kasım 2018, Cuma 20:33
Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'de bir üs bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

Patlamaya yayın yasağı

Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Sulh Ceza Hakimliği, kararında, ilçenin Gelişen bölgesi Süngü Tepe Üs Bölgesi Topçu Bataryası'nda meydana gelen patlama olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında ilgili bir takım yanlış bilgiler ve görüntülerin yayımlandığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, toplumun olumsuz etkilenmemesi, olayın vehameti, kamu düzeni ve güvenliği göz önünde bulundurulduğunda 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her tür haber, röportaj, eleştiri, görüntü vb yayınların yapılmasına yayın yasağı getirilmesi talebi, yasaya ve usule uygun olduğundan Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İdris Akbıyık, Şemdinli'nin Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Yüksekova ve Hakkari Devlet Hastanelerinde ziyaret etti.

***

Akar Hakkari'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanları, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ve askeri yetkililer karşıladı.

Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamaya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlarını verdi.

Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

AA

Etiketler: hakkari, şemdinli
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